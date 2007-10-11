Эксперты обсудили перевооружение Черноморского флота РФ в Крыму

Эксперты России и Украины обсудили вопросы перевооружения Черноморского флота РФ в Крыму, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России по итогам очередного заседания рабочей группы по военно-политическим вопросам Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

"Основное внимание было уделено укреплению договорно-правовой базы деятельности воинских формирований флота, его перевооружения и проведения инспекционных мероприятий в местах дислокации в соответствии с общеевропейскими договоренностями по мерам контроля и доверия", - отметили в МИД РФ.

В сообщении говорится, что в ходе заседания, которое прошло в деловой обстановке, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением условий для полноценного выполнения Черноморским флотом РФ стоящих перед ним задач.

РИА "Новости"