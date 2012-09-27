Убитым охранникам из «Каравана» было от 28 до 31 года

Об этом "Коммерсант-Украина" рассказали в киевской милиции.

Преступник стрелял необычайно точно и у безоружных охранников не было никаких шансов: трое были убиты на месте, а один получил тяжелое ранение

Погибшие — 31-летний Владимир Б., 28-летний Дмитрий М. и 30-летний Александр З. — были киевлянами, у них остались жены и маленькие дети. Тяжело ранен 31-летний Павел Ф. Он сразу же был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи. Как сообщил изданию источник в больнице, охранник получил два пулевых ранения: одно в область сердца, а другое в шею. Потерпевшему повезло дважды: первая пуля не попала точно в сердце, выстрел развернул жертву на месте, поэтому вторая пуля вошла в шею сбоку. Если бы ранение пришлось в переднюю часть шеи, пострадавший скорее всего умер бы от потери крови. "Врачи извлекли обе пули, и сейчас пациент находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое. Но если все сделано правильно, у него неплохие шансы",— отметил собеседник "Коммерсанта".

В ТРЦ "Караван" вчера прибыли кинологи, однако служебная собака, взявшая след преступника, довела оперативников лишь до гаражей, расположенных за торгово-развлекательным комплексом. После этого след был потерян.

Как сообщал УНИАН, руководство компании "Адвентис", которой принадлежит комплекс "Караван", объявило о награде в 100 тыс. грн тому, кто сообщит информацию, которая может способствовать раскрытию этого преступления.