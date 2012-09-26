В Украине могут подорожать японские и европейские иномарки

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Кабинет министров поручил Министерству экологии и природных ресурсов разработать изменения к постановлению, которым был введен утилизационный сбор на автомобили, рассказал начальник отдела экологической безопасности министерства Александр Посмитный.

По его словам, в документ будут внесены нормы, которые распространяют действие сбора на всех импортеров автомобилей, а также освобождают от него отечественных производителей. Соответствующие поправки будут предоставлены Кабинету министров на следующей неделе.

Впрочем, такое решение правительства грозит Украине претензиями со стороны стран ВТО, считает партнер юридической компании Astapov Lawyers Олег Мальский. "Все участники торговли должны быть в одинаковых условиях, а Украина своим решением фактически дискриминирует импортеров, тогда как местные получают преференции. Страны-импортеры будут требовать аннулировать данную меру или ввести аналогичные ограничения по другим товарным группам",— говорит юрист. Впрочем, по его словам, подобные обращения рассматриваются ВТО 1,5-2 года.

Утилизационный сбор для импортеров повлияет только на удорожание автомобилей для потребителей, а каких-то перераспределений долей на рынке не произойдет, считает гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. Он добавляет, что "такие изменения примирят Украину с РФ, однако объявят войну всему миру".

Как сообщал УНИАН, Украина ввела утилизационный сбор 12 сентября. Сейчас он касается исключительно российской автопродукции и был введен в ответ на аналогичные действия РФ . С тех пор Киев неоднократно предлагал России пойти на взаимные уступки в отношении продукции двух стран. Но до сих пор с Россией договориться не удавалось.

Впрочем, уже в пятницу на заседании глав правительств стран СНГ, которое состоится в Ялте, Украина и РФ могут подписать межправительственное соглашение о введении национального режима между странами, сообщил вчера правительственный уполномоченный по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян. Это соглашение предполагает, что украинские импортеры автомобилей будут иметь такие же условия, как российские производители.