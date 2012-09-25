Во Львове на агитаторов ПР напали со слезоточивым газом

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации Партии регионов.

Как информирует пресс-служба, в палатке «регионалов» в этот день работало трое активистов. В 17.30 к палатке подбежали неизвестные с закрытыми лицами и, подталкивая, заблокировали агитаторов в палатке, и одновременно стали распылять на них слезоточивый газ. После того как одному активисту удалось вырваться из палатки, нападавшие разбежались. В результате нападения было разбито оборудование агитационной палатки.

Пострадавшие вызвали работников внутренних дел. На место происшествия прибыли оперативные группы Лычаковского и Галицкого райотделов милиции, а также руководство Львовского городского управления внутренних дел.

“По поводу нападения пострадавшие предоставили письменные показания и написали заявления о преступлении. Также назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет получения телесных повреждений”, - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).