Порошенко хочет продать более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Черноморского банка торговли и развития Андреем Кондаковым.

П.Порошенко отметил, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение правительства.

«Я внес на заседание правительства законопроект, которым предусмотрено существенное сокращение перечня предприятий, которые запрещены к приватизации. В качестве примера: их было 1492, останется 290», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в начале года была принята Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

Выполнение Программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины “О приватизации государственного имущества”, приватизации не подлежат объекты, имеющие общегосударственное значение, а также казенные предприятия.

Перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, и акционерных обществ, государственные пакеты акций которых не подлежат приватизации, утверждается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета министров Украины.