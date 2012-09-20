На Харьковский «языковой» майдан снова напали с ножами

Как сообщил УНИАН соорганизатор акции Дмитрий Пилипец, около 16.20 неизвестный мужчина, «лет сорока», подойдя к лагерю вблизи памятника Шевченко в центре Харькова, «на виду у всех выхватил нож, порезал и исполосовал наши плакаты и быстро скрылся».

По его словам, это произошло через 10 минут после того, как «от нас ушла милиция». «Начиная с 15 часов, правоохранители проводили опрос наших активистов, интересовались тем, кому принадлежат плакаты и кто их вывешивал».

Д.Пилипец отметил, что «милиционеры периодически куда-то звонили по телефонам», активистам объясняли, что «в лагере находятся плакаты, которые кого-то оскорбляют».

«Нападение произошло буквально через 10 минут после того, как правоохранители от нас ушли», «и мы вызвали милицию», - сказал Д.Пилипец.

Он отметил при этом, что «это уже третье нападение неизвестных с ножами на лагерь, одно из них произошло ночью, и мы вынуждены были отказаться от круглосуточного дежурства. Сейчас люди находятся возле памятника Шевченко с 8.00 до 22.00».

Как сообщал УНИАН, бессрочная акция протеста против «языкового» закона продолжается в Харькове с 3 июля. Она началась в центре города на площади Свободы, и после судебных запретов ее участники несколько раз меняли место проведения. В последнее время акция проходит в центре Харькова возле памятника Тарасу Шевченко.