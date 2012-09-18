Украина и Китай развивают региональное сотрудничество

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в этом заверил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с губернатором провинции Гуандун Китайской Народной Республики Чжу Сяодань.

Во время встречи стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между странами, в частности на уровне регионального сотрудничества в различных направлениях: экономическом, агропромышленном, научном, культурном, здравоохранения, туризма и др..

Чжу Сяодань сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между Киевской областью и провинцией Гуандун, выразив надежду на результативность взаимного сотрудничества, рост товарооборота и привлечения инвестиций.

«Вы можете быть уверены, что правительство Украины поддерживает сотрудничество Киевской области и провинции Гуандун. Мы будем поддерживать все формы сотрудничества: и создание совместных предприятий, и реализацию совместных проектов, и обмен делегациями, и культурный обмен», - подчеркнул Н.Азаров. При этом глава правительства отметил высокое экономическое развитие провинции Гуандун.

Кроме того, Чжу Сяодань подчеркнул, что в Украине высоко развито сельское хозяйство, в чем лично убедился, посетив модернизированное производство по выращиванию овощей, и отметил о значительном потенциале двустороннего сотрудничества в этом направлении.