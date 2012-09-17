Запущенные дома в Каменце-Подольском разрисуют художники из четырех стран

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы городского совета, во время фестиваля группа художников-райтеров с разных стран (России, Украины, Беларуси, Польши) распишут запущенные дома и здания, которые находятся в аварийном состоянии, общей площадью 2000 кв м (площадь росписи в три раза больше, чем в прошлом году). Все эскизы, которые будут наноситься на фасады, утверждены оргкомитетом фестиваля и Каменец-Подольским городским советом .

Также в рамках фестиваля состоится эко-акция, цель которой - уборка от мусора каньона реки Смотрич и «Art Cinema Night» – трансляция авторского арт-хаус кино. Проект направлен на популяризацию молодого поколения кинолюбителей.

Справка УНИАН. Фестиваль «Республика» - это некоммерческий художественный фестиваль. Все заработаны средства тратятся на трансформацию общественного городского пространства, а конкретнее – на художественную роспись домов, которые не вписываются в архитектурный ансамбль Каменца-Подольского.