Янукович поручил Порошенко заняться свободными экономическими зонами
07:35, 12 сентября 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поручил министру экономического развития и торговли Украины Петру Порошенко изучить вопрос о целесообразности возобновления работы Свободных экономических зон (СЭЗ).
Янукович поручил Порошенко заняться свободными экономическими зонами
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.
«В отдельных случаях, где нужно… в кризисное время использовать преимущества этого закона (о СЭЗ - УНИАН), посмотреть на каких территориях…, там, где депрессивная экономика, в каких отраслях. Нужно вернуться к этому вопросу», - подчеркнул Президент.
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