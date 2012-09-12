Янукович поручил Порошенко заняться свободными экономическими зонами

07:35, 12 сентября 2012
Общество
3234

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру экономического развития и торговли Украины Петру Порошенко изучить вопрос о целесообразности возобновления работы Свободных экономических зон (СЭЗ).

Янукович поручил Порошенко заняться свободными экономическими зонами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

«В отдельных случаях, где нужно… в кризисное время использовать преимущества этого закона (о СЭЗ - УНИАН), посмотреть на каких территориях…, там, где депрессивная экономика, в каких отраслях. Нужно вернуться к этому вопросу», - подчеркнул Президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter