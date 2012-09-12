Янукович поручил Порошенко заняться свободными экономическими зонами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

«В отдельных случаях, где нужно… в кризисное время использовать преимущества этого закона (о СЭЗ - УНИАН), посмотреть на каких территориях…, там, где депрессивная экономика, в каких отраслях. Нужно вернуться к этому вопросу», - подчеркнул Президент.