Грабители всю ночь пытали семью фермера, требуя деньги и драгоценности

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «семейную пару не только избивали, но и применяли жестокие пытки». Под утро преступники покинули фермерский дом, прихватив найденные ценности, а избитых и покалеченных супругов «скорая помощь» доставила в больницу.

Милиция ведет поиск преступников.