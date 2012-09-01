Грабители всю ночь пытали семью фермера, требуя деньги и драгоценности
16:29, 01 сентября 2012Общество
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Сегодня ночью четверо грабителей в масках проникли в частный дом главы фермерского хозяйства в селе Новокарбовка Любашевского района Одесской области и до утра пытали его и жену, требуя выдать денежные сбережения и драгоценности.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «семейную пару не только избивали, но и применяли жестокие пытки». Под утро преступники покинули фермерский дом, прихватив найденные ценности, а избитых и покалеченных супругов «скорая помощь» доставила в больницу.
Милиция ведет поиск преступников.
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