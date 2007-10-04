Водка, похоже, подорожает процентов на 15

Цена на водку может повыситься на 15% из-за роста цен на спирт.

Об этом сообщил сегодня в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН директор ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» СОВАТ Владимир ДЕМЧАК.

По его словам, несколько недель назад в Министерстве аграрной политики Украины прошло совещание, на котором шла речь о том, что в связи с подорожанием зерна может подорожать спирт. А уже с 1 октября практически приостановилась отгрузка спирта компаниям-производителям алкогольной продукции по старой цене, и с них начали требовать срочного заключения новых договоров по новым ценам.

В.ДЕМЧАК напомнил, что концерн «Укрспирт» намерен повысить цену на спирт на 15%. «Массовая цена спирта была - около 51-51 грн. за дал, сейчас предлагают минимум до 62 грн. за дал», - сказал В.ДЕМЧАК.

«Я думаю, что рынок водки вынужден будет поднять цену на 2 грн. за бутылку, а в процентах - около 15%. Это повышение включает это и предыдущее подорожание плюс риски», - отметил он.

В.ДЕМЧАК напомнил, что летом текущего года уже произошло повышение цен на спирт и добавил: «Нас сейчас предупреждают, что подорожание зерна до конца года еще будет, а это означает, что нам снова скажут, что спирт подорожает».

Как отметил В.ДЕМЧАК, проблема в том, что как только поднимаются существенно цены на водку, сразу возникает проблема потребления, то есть, потребители смотрят на цену коньяка, виски, пива.

По словам В.ДЕМЧАКА, с учетом подорожания спирта минимальная цена на водку, в которой будут учтены все затраты и уплаченные налоги, сегодня должна составлять 12 грн. за бутылку.

Относительно экспорта данной продукции он отметил, что цена на экспортируемую продукцию также повысится. «Но я могу сказать, что объемы экспорта не уменьшатся, хотя это усложнит вопрос экспорта. У компаний есть договоры, цены, по которым поставляется продукция, некоторые компании имеют договоры на 3 года», - добавил В.ДЕМЧАК.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября концерн «Укрспирт» повысил отпускные цены до 62-65 грн. за 1 дал спирта класса «Люкс».