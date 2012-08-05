СМИ: На концерт Мадонны в Киеве парней пустили бесплатно

На концерт американской поп-дивы Мадонны в Киеве, билеты на который стоили от 450 до 13 тысяч гривен, некоторым удалось попасть бесплатно. Об этом пишет Gazeta.ua.

"Олимпийский" рассчитан на 70 тыс зрителей, но на концерте Мадонны вмещал вдвое меньше около 35 тыс. Много пространства занимала сцена, размерами 30 на 70 метров.

В 20:00, когда выступление задерживалось уже на час, стадион был заполнен на треть. Несколько десятков парней, которые ожидали такого развития событий под стадионом, пустили бесплатно. Девушкам отказали - их на стадионе было и так много. Но 3 сектора стадиона все же остались пустыми.

Те, кто пришел раньше - на стадион пускали за полтора часа до начала концерта - имели возможность посмотреть на саундчек певицы.

Поп-дива вышла на сцену с опозданием в 3,5 часа в 22:30. Опоздание стало рекордным в туре певицы в поддержку ее нового альбома MDNA.

Шоу длилось около часа. Значительная часть зрителей начала расходиться раньше, чтобы успеть на метро. Те же, кто остался до самого финиша концерта, который закончился в 0:30, смогли разъехаться по домам только с рассветом. Желающих уехать было так много, что ни одна служба такси не смогла предоставить машины, их просто не хватало, а частники из центра в спальные районы довозили людей за 200-300 гривен, пишет «Сегодня».

По информации газеты, гонорар Мадонны составил $ 1 млн и 200 тысяч.