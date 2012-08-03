Два бронетранспортера с водометами по дороге в Киев рухнули в кювет
21:26, 03 августа 2012Общество
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При транспортировке из Одессы в Киев рухнули в кювет два бронетранспортера, укомплектованные водометами.
Два бронетранспортера, укомплектованные водометами, сорвались в кювет из грузовой платформы крупнотоннажного грузовика при транспортировании по автомагистрали Одесса-Киев.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Одесской области, при погрузке бронетранспортеров на платформу грузовика были нарушены правила крепления боевых машин.
«Вот они на ходу отцепились, рухнули с борта платформы в кювет и перевернулись, повредив при этом отбойник на обочине автомагистрали», - отметили в ГАИ.
По их словам, к счастью, другие участники движения вследствие аварии не пострадали.
Сейчас бронетранспортеры вытащили из кювета, сотрудники ГАИ и эксперты выясняют обстоятельства и причины автопроисшествия.
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