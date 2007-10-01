В КИУ есть подозрение, что сейчас корректируют итоги выборов

Комитет избирателей Украины выражает обеспокоенность затягиванием процесса подведения итогов голосования, особенно в восточных и южных областях Украины, а также возможностью коррекции результатов выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КИУ Игорь ПОПОВ.

По его словам, у КИУ есть «подозрение, что идет определенная игра на то, чтобы корректировать результаты выборов».

И.ПОПОВ отметил, что результаты экзит-полов и первые данные о результатах голосования свидетельствовали о незначительном разрыве между политическими силами возможной “помаранчевой” коалиции и другими субъектами избирательного процесса. По его мнению, поэтому некоторые участники выборов могут пытаться корректировать результаты голосования в свою пользу.

По словам И.ПОПОВА, особую обеспокоенность у КИУ вызывает отказ 7-ми окружных комиссии Донецкой области предоставить в ЦИК окончательную информацию об общей явке избирателей.

И.ПОПОВ также отметил, что в условиях незначительного разрыва между политическими оппонентами коррекция результатов даже на нескольких округах может изменить в целом результаты выборов.

По словам председателя КИУ, согласно данным экзит-полов, за Социалистическую партию Украины проголосовало 2,5% избирателей. «Поэтому им не хватает всего 0,5%, чтобы преодолеть трехпроцентный барьер», - сказал И.ПОПОВ, добавив, что «это 100 тыс. человек, и это не такое уж большое количество».