Юноша сорвался с крыши девятиэтажки и только сломал себе ноги
08:13, 13 июля 2012Общество
2148 0
В Одессе 16-летний подросток упал с крыши 9-этажного дома и выжил.
Компания проводила вечер на крыше
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, пострадавший в компании друзей проводил вечер на крыше дома. Юноша подошел к парапету, пытаясь дотянуться до пожарной лестницы и спуститься, но не удержался и сорвался вниз.
В больницу он был доставлен с переломами ног и левого предплечья. По мнению медиков, спасло подростка то, что приземлился он не на тротуар, а на придомовую клумбу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter