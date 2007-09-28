Китай выделит Молдавии $2 млн

Китай принял решение выделить Молдавии безвозмездную финансовую помощь в сумме 15 млн юаней (2 млн долл.) для преодоления последствий засухи. Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, об этом сказал посол Китая в Молдавии Гун Цзяньвэй в ходе встречи со спикером молдавского парламента Марианом Лупу. Посол Китая в Молдавии сказал, что правительство КНР приняло официальное решение о выделении республике этой гуманитарной помощи, а технические детали, касающиеся ее предоставления, будут скоординированы с молдавской стороной в самое ближайшее время. Спикер молдавского парламента от имени Молдавии поблагодарил руководство КНР за помощь, подчеркнув ее особую важность с учетом того, что республика сильно пострадала от засухи летом этого года.

Ущерб сельского хозяйства Молдавии от засухи в этом году оценивается в 1 млрд долл.

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