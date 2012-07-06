Суд защитил усадьбу Мурашко в Киеве

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и отменил решение Киевсовета о передаче в аренду и последующей продаже ООО "Пантеон-Инвест" земельного участка площадью 0,47 га стоимостью свыше 27 млн. грн в переулке Михайловском в Шевченковском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

"Прокуратура столицы принципиально реагирует на сохранение Центрального исторического ареала и последовательно отстаивает в суде интересы киевской общины", - заявил прокурор города Анатолий Мельник.

На этом участке находится объект культурного наследия - жилая усадьба семьи Мурашко, а сам участок расположен в Центральном историческом ареале в пределах государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" и входит в ансамбль Софийского собора, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, с 25 июня 2008 года усадьба Мурашко, как и другие рядом стоящие здания в центре столицы, были переданы на баланс фирме ООО "Пантеон-Инвест".

ООО "Пантеон-Инвест" были переданы на баланс дома по ул. Малой Житомирской 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б для проведения ремонтно-строительных работ по реконструкции, надстройке, пристройке под административно-гостинично-жилой комплекс.

В соответствии с приказом Главного управления охраны культурного наследия № 53 от 25 сентября 2006 года мемориальный дом и усадьба Мурашко был объявлен только что выявленным объектом культурного наследия по архитектуре и включен в энциклопедическое издание "Свод памятников истории и культуры Украины".

Согласно законодательству, владелец или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно осуществлять ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения. Однако на сегодняшний день историческая усадьба находится в очень запущенном состоянии.

В начале июня Киевской административный апелляционный суд также по иску столичной прокуратуры принял решение о возвращении киевской общине ряда домов на улице Малая Житомирская, в том числе усадьбы Мурашко.