Опрокинувшийся трактор раздавил дорожного рабочего

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области вчера около 19 часов в селе Кривополье Верховинского района, приселок Черный Поток, находясь на площадке для хранения техники, 32-летний одессит сел за руль трактора Т-150.

Проезжая по лесной дороге он не справился с управлением и допустил опрокидывание трактора на жителя с. Шепенцы Кицманского района Черновицкой области, работника СП «Трейд» г. Черновцы, который работал на строительстве лесной дороги.

В результате опрокидывания Т-150 мужчину придавило трактором к земле. От полученных травм черновчанин умер на месте происшествия.