Яценюка пригласили в Нигерию

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, находясь в Нью-Йорке, 25 сентября принял участие в работе саммита Совета Безопасности ООН по вопросам мира и безопасности в Африке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, во время саммита министр провел короткие двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств Южо-Африканской Республики, Эритреи, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Состоялась также отдельная встреча с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Оджо МАДУЭКВЕ.

Стороны обсудили возможность проведения политических консультаций Украина-Нигерия между МИД в 2008 году и положительно оценили состояние торгового и экономического сотрудничества двух стран на протяжении последних лет. В частности, А.ЯЦЕНЮК затронул вопрос сотрудничества с Нигерией в научно-технической сфере. По его словам, украинские предприятия готовы принять участие в ряде проектов, которые сейчас реализуются нигерийским правительством, а именно, в сооружении гидроэлектростанции на р. Кавуна, завершении строительства крупнейшего в Западной Африке металлургического комбината в г. Аджаокута, строительстве Транссахарского газопровода из Нигерии в Алжир для дальнейшей транспортировки газа в Европу.

О.МАДУЭКВЕ, в свою очередь, подтвердил заинтересованность своей страны в привлечении украинских компаний к разработке и эксплуатации нефтегазовых залежей Нигерии и их участия в модернизации нефтеперерабатывающей промышленности этой страны.

Министр О.МАДУЭКВЕ пригласил А.ЯЦЕНЮКА посетить Абуджу (Нигерия) в удобное для него время.