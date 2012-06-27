Глава налоговой: всё будет бесплатно, я гарантирую
05:07, 27 июня 2012Общество
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Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко заверяет, что все сервисы в ведомстве, созданные для предпринимателей, будут бесплатными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе он-лайн-конференции.
«Ни одного платного сервиса в налоговой службе не будет... Все будет бесплатно, это я гарантирую», - отметил он.
По словам А.Клименко, речь идет о таком сервисе как «электронный кабинет», в частности, об осуществлении налогоплательщиком определенных операций через него.
Напомним, в ГНСУ продолжается работа над созданием «электронного кабинета налогоплательщика».
Данный сервис предусматривает возможность для предпринимателей иметь он-лайн-доступ ко всем бизнес-операциям, а также позволит быстро платить налоги и отчитываться об этом.
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