Глава налоговой: всё будет бесплатно, я гарантирую

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе он-лайн-конференции.

«Ни одного платного сервиса в налоговой службе не будет... Все будет бесплатно, это я гарантирую», - отметил он.

По словам А.Клименко, речь идет о таком сервисе как «электронный кабинет», в частности, об осуществлении налогоплательщиком определенных операций через него.

Напомним, в ГНСУ продолжается работа над созданием «электронного кабинета налогоплательщика».

Данный сервис предусматривает возможность для предпринимателей иметь он-лайн-доступ ко всем бизнес-операциям, а также позволит быстро платить налоги и отчитываться об этом.