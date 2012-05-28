Смертельно раненный владелец ресторана застрелил киллера

Как передают информационные агентства, ссылаясь на правоохранительные органы, перестрелка завязалась у входа в ресторан. Бизнесмен был смертельно ранен, но успел выстрелить в напавшего на него человека. Тот также погиб.



Следствие рассматривает несколько версий случившегося, наиболее вероятная – заказное убийство.