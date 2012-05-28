Смертельно раненный владелец ресторана застрелил киллера
01:10, 28 мая 2012Общество
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В Петербурге в воскресенье вечером у ресторана «Камелот» были убиты его владелец и напавший на него злоумышленник.
Как передают информационные агентства, ссылаясь на правоохранительные органы, перестрелка завязалась у входа в ресторан. Бизнесмен был смертельно ранен, но успел выстрелить в напавшего на него человека. Тот также погиб.
Следствие рассматривает несколько версий случившегося, наиболее вероятная – заказное убийство.
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