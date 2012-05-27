Азаров о Путине и самолетах

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Владимир Владимирович (Путин) обратил внимание на необходимость усиления работы совместных проектов в авиации. Речь шла, прежде всего, о самолете Ан-70, о том, что Россия готова активно принимать решения в реализации этого проекта», - сказал Н.Азаров.

При это он сообщил, что поставил перед руководством России необходимость строительства других самолетов семейства «Ан».