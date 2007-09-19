Мошенник нагрел банки Днепропетровска на 1,5 миллиона

В Днепропетровске разоблачен мошенник, который нанес банкам ущерб на сумму 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работники отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Центрально-городского райотдела внутренних дел разоблачили местного жителя.

Он в течение двух последних лет, используя фиктивные справки о размере заработной платы, получил потребительские кредиты на приобретение автомобилей в разных банковских учреждениях отмеченного города. Затем правонарушитель подделал справки из банков о полном погашении кредитной задолженности, на основании которых, снял упомянутые автомашины с учета и реализовал.

Таким образом, своими действиями злоумышленник нанес банковским учреждениям ущерб на сумму 1,5 млн. грн.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Украины – «мошенничество».