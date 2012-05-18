В Севастополе пообещали учитывать интересы крымских татар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Яцуба заявил сегодня на траурном митинге у памятника жертвам депортации.

По словам В.Яцубы, главным достижением прошедших лет является та атмосфера взаимного доверия и уважения друг к другу, которая сложилась в Севастополе. Как утверждает губернатор, в Севастополе во всех поссоветах, в городских объединениях по земельным вопросам подготовлены предложения по той земле, которую при помощи прокуратуры удалось вернуть во владение городской общине.

«И я могу пообещать, что во всех кооперативах, объединениях, которые будут создаваться в городе Севастополе, мы будем вместе с руководством общины крымско-татарского народа учитывать интересы крымских татар»,- отметил он.

В.Яцуба также пообещал, что власти города будут стараться активизировать строительство жилого дома для депортированных, возведение которого на средства госбюджета ведется уже несколько лет и явно затянулось.

В.Яцуба призвал участников митинга и в дальнейшем дружно трудиться на благо родного города.

На митинге представители крымских татар потребовали от парламента безотлагательно принять закона Украины о восстановлении прав депортированных и о статусе крымско-татарского народа, предоставления депортированным гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в черте Севастополя, рассмотреть на сессии горсовета вопрос о выделении из горбюджета средств на завершение строительства многоквартирного жилого дома для репатриантов в 6-м микрорайоне Камышовой бухты, принять решение о возвращении населенным пунктам Севастопольского региона их исторических названий, разработать и принять до 1 ноября 2012 года Региональную программу по обустройству депортированных на 2013 год, вернуть ранее принадлежавший соборной мечети участок земли на улице Очаковцев.

Секретарь регионального Меджлиса крымско-татарского народа Руслан Смаилов в своем выступлении подчеркнул: «С одной стороны, речь идет о праве возвращения, осуществляются соответствующие мероприятия по обустройству возвращающихся, но в тоже время ничего не говорится о том, какое место занимают крымские татары в Украинском государстве. Многие украинские политики не желают понять суть крымско-татарской проблемы».

Он также отметил, что земельные вопросы крымских татар в Севастополе не решаются уже 20 лет.

Кроме того, Р.Смаилов утверждает, что власти города не дают крымским татарам селиться компактно. «Нас отсортировывают. Как так это допускают! Мы рассредоточены. Как же мы будем развивать свою культуру и свой язык? А ведь наш народ - на грани исчезновения!»

Участники митинга-реквиема возложили цветы к подножью памятника «Жертвам депортации». В митинге также приняли участие председатель городского совета Юрий Дойников, представители духовенства, национально-культурных обществ Севастополя, общественных организаций.

Справка УНИАН. В 1941-м и 1944-м годах из Севастополя и пригородных сел были депортированы: крымские татары (12319 человек), греки (1053 чел.), крымские немцы (97 человек), болгары (439 человек), армяне (229 человек).