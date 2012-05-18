На Троещине построят завод

Как информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, завод должен быть построен между улицами Николая Закревского и Пуховской. Ориентировочная стоимость инвестиций в инфраструктуру составляет 25,5 млн. грн – это строительство дороги, прокладки инженерных сетей.

«Стоимость самого проекта в настоящее время рассчитывается, по предварительным оценкам, в зависимости от выбора материалов и оборудования, он может стоить 50-300 млн. грн”, - уточнил Р.Крамаренко.

Под реализацию проекта инвестор получит 2,3 гектара земли, где сможет построить 9600 кв. м производственных площадей.

“Для города это актуальный проект, ведь будут обеспечены рабочие места в спальном районе столицы и упорядочена территория. Сейчас на этом месте находится пустырь», – объяснил Р.Крамаренко.