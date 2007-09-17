Прокуратура передала в суд дело о масштабном хищении туркменского газа

Прокуратура г. Киева передала в суд уголовное дело, возбужденное по материалам УБОП ГУМВД Украине в Киеве о хищении туркменского газа. Убытки Украины от преступной махинации достигают 160 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 364, ч.2 Уголовного кодекса Украины в отношении злоупотреблений служебным положением группы в составе президента государственной компании "Укртрансстрой", бывшего председателя правления строительной компании "Укразиастрой" и других должностных лиц этих компаний, которые совершали хищение.

В свое время госкорпорация "Укртрансстрой" подрядилась построить по заказу управления "Туркмендемирйоллари" (Туркменистан) железнодорожный мост через Амударью. Как аванс туркменская сторона передала газ, который в результате преступных действий был разворован, а мост не был построен.

Обвинение в отношении двух должностных лиц украинских компаний прокуратура передала в суд, расследование в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство по причине его болезни. Четвертого обвиняемого разыскивают украинские и российские правоохранители.