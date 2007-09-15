Ющенко купил на Форуме издателей 20 книг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приобрел себе на ХІV книжной выставке-ярмарке «Форум издателей» во Львове свыше 20 книг и потратил на это около 700 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО рассказал журналистам на брифинге в рамках Форума.

По словам Президента, его больше всего интересуют книги на историческую тематику. В.ЮЩЕНКО рассказал, что нашел на Форуме первый том 60-томного издания литературных произведений Пантелеймона Кулиша.

Глава государства также отметил, что нынешнее правительство не “заботится ни об украинской книге, ни об украинском слове”, и выразил надежду, что будущее правительство и парламент “будут мудрее”.