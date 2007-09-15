Если бы не парламентские выборы, бюджет мог получить на 8% больше
19:28, 15 сентября 2007Общество
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... предполагает Николай Азаров
Если бы в стране не были объявлены внеочередные парламентские выборы, то на сегодняшний день объем поступлений в госбюджет был бы на 8% больше.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Донецке на брифинге журналистам сообщил и.о. премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ.
«Мы выполнили по итогам 8 месяцев план поступлений в бюджет, предположим, на 101,8 %, а могли бы его выполнить на 110, если бы не было выборов», - сказал он.
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