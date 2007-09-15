Ющенко просит простить политиков: ”больше предательства не будет”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что только формирование в Верховной Раде VI созыва коалиции демократических сил обеспечит проведение в государстве радикальных экономических и социальных реформ, направленных на улучшение жизни людей.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на встрече с общественностью Дрогобичского района, призвав избирателей занять активную позицию в отношении выборов 30 сентября и обязательно реализовать свое конституционное право на свободное волеизъявление.

«Мы как нация, как украинское общество все должны сделать, чтобы выборы 30 сентября состоялись», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что речь идет не о «выборе персон, а о выборе нашего курса». «Перспективу украинскому развитию может дать демократическое большинство в парламенте», – убежден Президент. Именно поэтому он обратился к общественности с призывом проголосовать и, возможно, простить политиков за те процессы, которые происходили среди украинских демократов на протяжении года – полтора. При этом Президент выразил надежду, что «больше предательства не будет – ни в правительстве, ни в украинском парламенте, ни в украинской власти».

В своем выступлении глава государства отметил, что Украина, безусловно, является государством европейского выбора, о чем свидетельствует и значительное сближение наших отношений с ЕС за год – полтора. «Но чтобы говорить о европейском уровне, в том числе нашей жизни, мы должны говорить о европейском отношении к закону», – отметил Президент. В этом контексте он особо выделил актуальность темы отмены депутатской неприкосновенности и дальнейшего ограничения льгот и преференций для власти. «Мы начинаем эту дискуссию – мы ее выиграем», – сказал В.ЮЩЕНКО, призвав общественность также быть активными в этом вопросе.

Тема равенства перед законом, отметил Президент, является ключевой в эффективной борьбе за дальнейшее укрепление украинской демократии. Следующими шагами, по его словам, должны быть осознание необходимости реформы местного самоуправления, реформирование просветительской и медицинской области, реализация ряда социальных инициатив. «Я убежден, что к моим социальным инициативам присоединятся все политические силы, которые будут в украинском парламенте», – сказал глава государства.

«Сомнений нет – мы реализуем эти инициативы, но для этого в парламенте должно быть, возможно, впервые за 16 лет, сформировано демократическое большинство», – отметил глава государства. «Безусловно, мы изменим, возродим страну – прежде всего, ее национальный характер и экономическое развитие», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как говорится в сообщении пресс-службы Президента, находясь с рабочей поездкой во Львовской области, в Дрогобиче В.ЮЩЕНКО вручил пяти инвалидам ключи от автомобилей.