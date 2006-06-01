У Луценко есть вопросы к Минобороны

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что у него есть вопросы относительно деятельности Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Радомышле Житомирской области, отметив, в частности, что «в Министерстве обороны была зафиксирована наибольшая взятка, которая была за прошлый год». (10 ноября при попытке получить взятку в размере 580 тыс. дол. был задержан начальник Управления капитального строительства Минобороны Александр ВОЛОШИН – УНИАН).

Также, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, «несколько десятков военкомов попались на взятках меньших размеров. Это - тоже правда. Есть вопрос по землям Министерства обороны. Тоже правда».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что говорить о преимуществах по количеству правонарушений в отдельных министерствах не стоит. Лишь в прошлом году за правонарушения были заключены в тюрьму 106 работников милиции, отметил с досадой Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что правонарушения были выявлены благодаря деятельности службы внутренней безопасности МВД.

Что касается правонарушений в Минобороны, то, по материалам УБОП Украины, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины в отношении директора государственного предприятия Минобороны Украины, двух его заместителей и директора ООО, которые на протяжении 2001-2004 годов путем мошенничества и подделки документов заключили фиктивные договоры на приобретение запчастей для ремонта вертолетных двигателей, чем нанесли государству ущерб на сумму 1,5 млн. грн.

Кроме того, по материалам МВД Генпрокуратура расследует уголовное дело, возбужденное по факту злоупотреблений со стороны должностных лиц Киевской городской государственной администрации, МОУ и закрытого акционерного общества, которые во время выдачи разрешительных и предписывающих документов получили разрешение и осуществили незаконное строительство жилищного комплекса по бул. Л.Украинки, 23, в городе Киеве.

Также в Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц госпредприятия МОУ Центрального военного санатория, которые, в нарушение требования Закона Украины «Об особенностях приватизации предприятий, принадлежащих к сфере управления Министерства обороны Украины», злоупотребляя служебным положением, незаконно продали указанный санаторий коммерческим структурам, занизив его стоимость на 100 млн. грн.