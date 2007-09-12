Генпрокуратура России отреагирует на обвинения Ющенко

В Генеральной прокуратуре РФ заявляют, что украинская сторона получит ответ на свое обращение относительно расследования отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО диоксином «в положенный срок».

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№ 157 от 12.09.2007г.).

В частности, в Генпрокуратуре России подтвердили, что соответствующее обращение украинской стороны действительно поступило через российский МИД. "Оно получено 7 сентября, и сейчас находится на рассмотрении. В положенный срок Украина получит на него ответ. Больше ничего к этому добавить я не могу",– цитирует газета слова дежурного прокурора Натальи БРУСЕНЦЕВОЙ.

В то же время, в Федеральной службе безопасности и следственном комитете РФ изданию сообщили, что ничего не знают об обращениях из Украины.

Кроме того, газета также обратилась к заместителю главы Департамента информации и печати МИД РФ Андрею КРИВЦОВУ, который сообщил, что никаких официальных комментариев на заявление В.ЮЩЕНКО о блокировании российской стороной дела о его отравлении не будет. При этом А.КРИВЦОВ заверил, что Киев не пытался решить вопрос с диоксином по дипломатическим каналам: "В соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи, подобные вопросы решаются напрямую между правоохранительными органами", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете “Таймс” В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ.

Газета напомнила, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях. Издание также отмечало, что российский генеральный прокурор проигнорировал требования украинской стороны выдать Украине подозреваемых в совершении должностных преступлений высоких чиновников, которые сбежали в Россию.

В то же время, вчера, 11 сентября, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отверг обвинение В.ЮЩЕНКО в адрес России в блокировании расследования дела о его отравлении. По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, Украина не обращалась к российской стороне в связи с предоставлением помощи в расследовании этого дела. «Не обращались. Я не думаю, я бы наверняка знал, если было бы такое обращение», - сказал он.

По его мнению, в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО должна разбираться сама Украина. «Нам что расследовать? Разбирайтесь у себя, все вам кто-то мешает, кто-то виноват», - добавил он.

Как известно, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.