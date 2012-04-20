Зам главного тернопольского налоговика «погорел» на 750 тыс взятки

16:58, 20 апреля 2012
Общество
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ГПУ возбудила уголовное дело в отношении первого заместителя председателя – начальника управления налоговой милиции ГНСУ в Тернопольской области за получение 750 тыс. грн взятки.

Генеральная прокуратура Украина

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным сотрудниками СБУ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в ГПУ не уточнили, за что именно и от кого должностное лицо налоговой получил взятку, заметив лишь, что он задержан и «группой следователей проводятся безотлагательные следственные действия».

Как передает корреспондент УНИАН из Тернополя, должностное лица областной ГНС было задержано сегодня утром.

По словам очевидцев, утром все входы в админпомещение областной ГНС заблокировали правоохранители в бронежилетах и масках. Вскоре из здания налоговой сотрудники спецподразделения вывели человека с заломленными руками. По неофициальным данным, спецоперацию проводили киевские правоохранители.

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