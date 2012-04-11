Против экс-мэра Алупки составили протокол о коррупции

"Глава органа местного самоуправления в нарушение ограничений, предусмотренных Законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили доход в размере почти двух миллионов гривень", - говорится в официальном пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Админпротокол, составленный 10 апреля, передан в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, депутаты Алупкинского городского совета 3 апреля выразили недоверие В.Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия. Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (Партия регионов).

Ранее жители Алупки обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить В.Толстонога в отставку. Возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы, самовольно построенной в охранной зоне Воронцовского парка, на бывших землях детского противотуберкулезного санатория "Шахтер".

В Алупке проживают почти 9 тысяч человек.

В.Толстоног был избран мэром Алупки осенью 2010 года.