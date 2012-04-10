На Андреевском спуске снесли три дома

"Теперь здесь будет, говорят, 8-ми этажный бизнес-центр… Это сделали быстро и тихо. В какой-то момент перекрыли пеший проход по Андреевскому, все думали – ремонтируют", - пишет в интернете один из очевидцев.

«Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - в частности, отмечалось в сообщениях. На приведенных фото видно, что снесены дома напротив музея Булгакова, то есть №10а и ниже.

Ранее председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что на Андреевском спуске планируется соорудить свыше 10 новых зданий.

"Худшие мои предсказания, к сожалению, сбываются. Как я и говорил никакой реставрации Андреевского спуска не происходит, а реконструкция сетей - это лишь цель начать застройку спуска и уничтожить его архитектурную и художественную уникальность. Власть спешит, стараясь побыстрее уничтожить место, которое для многих было одним из символов Киева", - говорит он.

В свою очередь в Киевской городской государственной администрации уже изучают ситуацию со сносом трех домов в исторической части Киева - на Андреевском спуске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

“Эта ситуация изучается сейчас. Завтра будет официальный комментарий председателя Киевской городской госадминистрации по этому вопросу”, - отметили в пресс-службе.

Председателю постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру Бригинцу УНИАН также сейчас не удалось дозвониться относительно распространенной сегодня в СМИ информации.