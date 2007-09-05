Здоровье Лучано Паваротти резко ухудшилось

22:49, 05 сентября 2007
Общество
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Певец находится под наблюдением онкологов

Состояние здоровья легендарного итальянского оперного певца Лучано Паваротти ухудшилось и оценивается как "очень серьезное", передает РИА "Новости"  со ссылкой на итальянское информационное агентство AGI.

25 августа Паваротти был выписан из больницы города Модены, куда он попал двумя неделями ранее с подозрением на воспаление легких. Когда состояние "золотого тенора" стабилизировалось, он был отпущен домой, где, по данным агентства, находился под наблюдением врачей-онкологов.

В 2006 году Паваротти сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Врачи обнаружили болезнь у певца, когда тот проходил медобследование перед продолжением мирового турне. Из-за болезни все концерты тенора, запланированные на 2006 год, были отменены.

До госпитализации певец вместе с женой Николеттой и дочерью Аличе проводил летний отпуск на своей вилле.

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