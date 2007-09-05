Вооруженное нападение на заправку ”Лукойл”: воры унесли 26 тысяч

Вчера в 3:43 трое неизвестных в масках напали на автозаправочную станцию компании "ЛУКОЙЛ", расположенную в районе Коблево Николаевской области.

Как сообщили Коммерсанту -Украина в ЦОС УМВД в Николаевской области нападавшие привели сотрудника станции в магазин, расположенный на ее территории и бросили его там. "Они напали на продавщицу магазина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у нее ключи от кассового аппарата и сейфа" - отметили в ЦОС. По словам инспектора ЦОС УМВД Николаевской области Евгения Ласкина, нападавшие похитили из магазина 26 тысяч гривен и карточки пополнения счетов операторов мобильной связи и два мобильных телефона, принадлежавшие работникам АЗС". "Затем грабители перелезли через забор близлежащего частного дома и скрылись в неизвестном направлении. Через несколько секунд, оправившись от испуга, работники АЗС начали кричать и звать на помощь. У проходившего мимо мужчины попросили мобильный телефон и вызвали милицию" - заявил господин Ласкин. Он, также отметил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения и грабежа.