Мэр Москвы с пониманием воспринял предложения севастопольцев

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает „очень полезным” для Севастополя участие делегации города в праздновании Дня Москвы, состоявшемся на днях.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для журналистов в Севастополе С.КУНИЦЫН сообщил, что он и председатель городского совета Валерий САРАТОВ во время встречи с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ, в частности, поставили вопрос о необходимости решения социальных проблем микрорайона Казачьей бухты Севастополя, где на средства москвичей ведется жилищное строительство для военнослужащих ЧФ РФ. По его словам, кроме жилищного строительства, там необходимо развивать социальную инфраструктуру, построить поликлинику, детсады. Предложения севастопольцев, отметил С.КУНИЦЫН, "были восприняты с пониманием".

Кроме того, отметил С.КУНИЦЫН, поскольку севастопольцы готовятся в следующем году отметить 225-летие города, во время пребывания в российской столице также были проведены переговоры о возможном предоставлении Москвой помощи Севастополю в организации некоторых мероприятий, в частности, праздничной подсветки зданий.

Глава исполнительной власти города также сообщил, что встречался с руководителем Московской области Борисом ГРОМОВЫМ, который, по его словам, пообещал профинансировать ремонт памятника Затонувшим кораблям в Севастополе. На этой неделе, сказал С.КУНИЦЫН, памятник будет закрыт, на нем начнутся восстановительные работы.