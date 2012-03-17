В Луганске «заминировали» многоквартирный жилой дом
14:17, 17 марта 2012Общество
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Одни из жильцов сообщил о том, что сосед, находясь в нетрезвом состоянии, высказывает намерение взорвать дом
В поселке Юбилейный (административная территория Луганска) мужчина «заминировал» многоквартирный жилой дом.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, сообщение о заминировании поступило в дежурную часть Артемовского райотдела милиции 16 марта.
Одни из жильцов дома сообщил о том, что сосед 1972 г.р., находясь в нетрезвом состоянии, высказывает намерение взорвать дом.
В результате обследования здания специалистами взрыво-технической службы взрывоопасные приборы и предметы обнаружены не были. Проводится проверка.
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