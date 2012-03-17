В Луганске «заминировали» многоквартирный жилой дом

В поселке Юбилейный (административная территория Луганска) мужчина «заминировал» многоквартирный жилой дом.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, сообщение о заминировании поступило в дежурную часть Артемовского райотдела милиции 16 марта.

Одни из жильцов дома сообщил о том, что сосед 1972 г.р., находясь в нетрезвом состоянии, высказывает намерение взорвать дом.

В результате обследования здания специалистами взрыво-технической службы взрывоопасные приборы и предметы обнаружены не были. Проводится проверка.