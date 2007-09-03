Джордж Клуни стал кавалером французского ордена (фото)
"Безграничный талант и неотразимое обаяние"
|Фото АР
Почетная награда, учрежденная правительством Франции для поощрения людей, чей вклад в мировую культуру вообще и французскую в частности признан выдающимся, была вручена Клуни в воскресенье на фестивале американского кино, проходящем в Довилле.
Министр культуры Франции Кристин Альбанель (Christine Albanel), вручая награду Клуни, назвала его "квинтэссенцией американского актера", отметив его "безграничный талант и неотразимое обаяние". Клуни в ответной речи поблагодарил власти Франции за предпринятые ими усилия по разрешению кризиса в суданской провинции Дарфур.
|Симпатяга... Фото Reuters
|Фото АР
Джордж Клуни не единственная кинозвезда, удостоенная Ордена искусств и литературы, в 2007 году награда была вручена актеру Джуду Лоу, а в 2006 году ее получали актриса Ума Турман (Uma Thurman) и певица Патти Смит (Patty Smith).