В Ялте «минировали» набережную

Ложное сообщение о минировании набережной Ялты поступило правоохранителям вечером в субботу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, неизвестная рассказала о находившемся в районе причала старом чемодане, в котором, скорее всего, находится взрывчатка.

Сотрудники милиции и бойцы МЧС оцепили часть набережной - в радиусе 70 метров. Взрывотехники уничтожили чемодан. «Это показало: он пуст, вызов ошибочен», - говорится в пресс-релизе.