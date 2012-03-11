В Ялте «минировали» набережную
12:22, 11 марта 2012Общество
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Сотрудники милиции и бойцы МЧС оцепили часть набережной - в радиусе 70 метров
Ложное сообщение о минировании набережной Ялты поступило правоохранителям вечером в субботу.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, неизвестная рассказала о находившемся в районе причала старом чемодане, в котором, скорее всего, находится взрывчатка.
Сотрудники милиции и бойцы МЧС оцепили часть набережной - в радиусе 70 метров. Взрывотехники уничтожили чемодан. «Это показало: он пуст, вызов ошибочен», - говорится в пресс-релизе.
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