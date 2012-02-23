Азаров спрашивает, на сколько подорожает алкоголь

В начале марта правительство рассмотрит вопрос относительно повышения минимальных цен на алкогольные напитки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 22 февраля во время брифинга сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня Министерство финансов вынесло на рассмотрение вопрос об установлении минимальной розничной цене алкогольных напитков. Премьер-министр дал поручение в течение 10 дней отработать данную позицию с производителями алкогольных напитков, с ассоциациями, Министерством финансов, со специалистами нашего министерства и вернуться к данному вопросу через 10 дней», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года правительство приняло решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., на коньяк 3 звезды – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн.