Президент критикует состояние угольной промышленности
Добыча падает, смертность остаётся высокой
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует нынешнее состояние угольной промышленности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед жителями города Нововолынск (Волынская область) по случаю Дня города, а также Дня шахтера, В.ЮЩЕНКО большое внимание уделил угольной отрасли.
По его словам, несмотря на ежегодный рост уровня финансирования этой сферы, в стране не открываются новые шахты, а наоборот, с каждым годом их становится все меньше.
Также В.ЮЩЕНКО констатировал наличие падения добычи угля.
Критика Президента касалась и отсутствия новых технологий. Он отметил, что в Украине 1 млн. тонн угля, к сожалению, стоит двух шахтерских жизней. Президент назвал это недопустимым, наведя пример, что в Европе на 100 млн. тонн, согласно статистике, теряется одна жизнь шахтера.
Также В.ЮЩЕНКО говорил о том, что угольная отрасль нуждается в прозрачных финансовых схемах, которые позволят избегать коррупционных действий. «К сожалению, очень часто средства, которые выделяются отрасли, идут не на те приоритетные цели и используются не так эффективно. Я думаю, что это проблема, по которой выносится, собственно говоря, неудовлетворительная оценка тем системам управления и министерству (угольной промышленности), которые обеспечивают организационную деятельность этой отрасли в целом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
В ходе своего выступления Президент отметил необходимость развивать угольную отрасль, поскольку она является одной из основ энергетической независимости государства.
Также большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил социальной политике, в том числе и что касается работников угольной отрасли. Он высказался за повышение зарплат и пенсий для шахтеров. В частности, по его убеждению, необходимо увеличить тарифы и оклады для шахтеров, как минимум, на 500 грн.