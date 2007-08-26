Президент критикует состояние угольной промышленности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует нынешнее состояние угольной промышленности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед жителями города Нововолынск (Волынская область) по случаю Дня города, а также Дня шахтера, В.ЮЩЕНКО большое внимание уделил угольной отрасли.

По его словам, несмотря на ежегодный рост уровня финансирования этой сферы, в стране не открываются новые шахты, а наоборот, с каждым годом их становится все меньше.

Также В.ЮЩЕНКО констатировал наличие падения добычи угля.

Критика Президента касалась и отсутствия новых технологий. Он отметил, что в Украине 1 млн. тонн угля, к сожалению, стоит двух шахтерских жизней. Президент назвал это недопустимым, наведя пример, что в Европе на 100 млн. тонн, согласно статистике, теряется одна жизнь шахтера.

Также В.ЮЩЕНКО говорил о том, что угольная отрасль нуждается в прозрачных финансовых схемах, которые позволят избегать коррупционных действий. «К сожалению, очень часто средства, которые выделяются отрасли, идут не на те приоритетные цели и используются не так эффективно. Я думаю, что это проблема, по которой выносится, собственно говоря, неудовлетворительная оценка тем системам управления и министерству (угольной промышленности), которые обеспечивают организационную деятельность этой отрасли в целом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В ходе своего выступления Президент отметил необходимость развивать угольную отрасль, поскольку она является одной из основ энергетической независимости государства.

Также большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил социальной политике, в том числе и что касается работников угольной отрасли. Он высказался за повышение зарплат и пенсий для шахтеров. В частности, по его убеждению, необходимо увеличить тарифы и оклады для шахтеров, как минимум, на 500 грн.