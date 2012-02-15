В городах Украины почтили память воинов-афганцев

В Тернопольском областном краеведческом музее открыли экспозицию, посвященную участникам боевых действий в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие представители городской и областной власти, воины-афганцы. В экспозиции представлены фотографии и документы, рассказывающие о событиях войны 1979-1989 годов в Афганистане.

«15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. С тех пор прошло 23 года, однако и до сих пор не зажили раны в сердцах матерей, которые потеряли своих детей на той страшной, чужой войне. Цена, уплаченная за военные амбиции бывших чиновников и партфункционеров, – это 48 погибших жителей нашей области, двое земляком пропали без вести, 46 вернулись инвалидами, более трехсот умерли от ран уже в мирные годы. Мы сегодня слагаем земной поклон участникам афганских событий, молимся за души погибших, благодарим живых за проявленные героизм, мужество, твердость духа, преданность», – сказал во время открытия выставки заместитель председателя областного совета Олег БОБЕРСКИЙ.

Он отметил, что сегодня государство не выполняет свои обязательства по выплате компенсаций ветеранам.

«Поэтому мы всем обществом должны требовать возвращения как материальной помощи воинам-афганцам, так и освещения всех белых пятен, открытия архивных тайн той страшной войны для того, чтобы похожих событий больше никогда не повторилось», – сказал О.БОБЕРСКИЙ.

Во время торжеств он также вручил благодарности областного совета ветеранам войны в Афганистане.

В то же время сами воины-афганцы предоставили для экспозиции свои фотографии из домашних архивов, карты военных действий. Кроме этого, они подарили краеведческому музею икону Божьей Матери.

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В Чернигове на здании профессионально-строительного лицея открыта мемориальная доска в честь погибших в Афганистане воинов-интернационалистов, бывших выпускников учебного заведения – Ивана Борщевского и Владимира Жилы.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг по случаю открытия памятной доски собрались студенты и преподаватели учебного заведения, участники боевых действий в Афганистане, представители семей погибших.

Черниговский городской председатель, руководитель областного отделения Украинского Союза ветеранов Афганистана Александр СОКОЛОВ в своем выступлении призвал уважать память о погибших, ведь афганская война принесла значительные потери, и до сих пор отражается на судьбах многих людей.

Участники митинга почтили память погибших в Афганистане выпускников минутой молчания, вспомнили о жизни и увлечениях И.Борщевского и В.Жилы, которые были посмертно награждены за мужество и отвагу, соответственно, медалью "За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды.

Кроме того, по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств прошли встречи с ветеранами в облгосадминистрации и с членами семей погибших в Афганистане – в городском совете.

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В Ивано-Франковске начались мероприятия, связанные с чествованием земляков, погибших в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, в канун годовщины Дня вывода советских войск из Афганистана на стенах нескольких Ивано-Франковских школ будут открыты мемориальные доски в честь военнослужащих, которые учились в них и погибли во время выполнения своего интернационального долга.

В частности, вчера на здании школы № 7 открыли мемориальную доску младшему сержанту Олегу Базидевичу, погибшему в Афганистане, выполняя разведывательное задание. К своему двадцатилетию он не дожил лишь несколько дней. Посмертно О.Базидевич награжден орденом Красной Звезды. На торжественное открытие мемориальной доски пришли его родственники, одноклассники, друзья, представители местной власти и ученики школы.

По словам городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА, «каждому из нас надо помнить о наших героях, которые воевали в разные времена и на разных войнах». «Говорить о войне в Афганистане чрезвычайно больно, ведь наши ребята воевали не за свою землю и не по собственной воле, - отметил мэр. - Это была прихоть тогдашнего тоталитарного режима. Но сыновья и дочери Украины честно выполняли свой долг. И было бы хорошо, чтобы такие памятные доски появились на всех школах, где учились наши молодые герои».

Председатель Ивано-Франковского городского Союза ветеранов Афганистана Виктор ОМЕЛЬКО поблагодарил все государственные структуры, которые помогли с решением вопросов, связанных с установлением мемориальных досок. В.ОМЕЛЬКО сообщил, что такие доски еще будут открытии на зданиях нескольких школ, а также училища №15.

Справка УНИАН. Ивано-Франковский городской Союз ветеранов Афганистана насчитывает 1357 членов, из них - 95 инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи.

В войне в Афганистане принимали участие почти 170 тысяч украинцев. По официальным данным, погибли 13 тыс. 100 лиц, но, по словам «афганцев», их намного больше: ведь в первые годы войны запрещали даже на надгробиях писать, что человек погиб во время выполнения интернационального долга.