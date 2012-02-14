170 ОСМД и ЖСК Киева просят о встрече с Поповым

170 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) просят председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА о встрече для решения первоочередных проблем, сдерживающих их развитие.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления общественной организации «Ассоциация

«Территориальная община» Сергей ДЕДОВ.

Он акцентировал внимание на трех блоках проблем ОСМД и ЖСК: земельном вопросе, неравноправности договоров с естественными монополистами и затягивании утверждения тарифов ОСМД на содержание домов и придомовых территорий.

По данным ассоциации «Территориальная община», из 1600 киевских ОСМД и ЖСК только 23 имеют документ о праве собственности на придомовую территорию. При этом объединения вынуждены платить налог на землю, которая им фактически не принадлежит, и за свои средства проводить уборку придомовой территории.

Присутствующая на пресс-конференции глава правления ОСМД «Темп-13» Евгения БЕЛОГОРОДСКАЯ сообщила, что с 2007 года объединение не может оформить в собственность придомовую территорию, а КГГА предлагает только краткосрочную аренду пятна застройки под домом. Вместе с тем, ОСМД вынуждено за свои средства убирать проходящую рядом с домом улицу.

ОСМД предлагают разработать упрощенный порядок оформления документов на придомовые территории, определить единую главную организацию для проектирования землетоводов для ОСМД и ЖСК, ввести льготу на оплату земельного налога для ОСМД и ЖСК.

С.ДЕДОВ также отметил, что «Киевэнерго» и «Киевводоканал» навязывают ОСМД и ЖСК заключение неравноправных договоров, согласно которым они как производители избегают ответственности перед потребителями за некачественно предоставленные услуги.

Для решения этой проблемы представители ОСМД и ЖСК предлагают КГГА утвердить три типовых договора — два с «Киевэнерго» на поставку тепла и электричество, и один с «Киевводоканалом» - на поставку воды и водоотвод, признав данных монополистов исполнителями услуг.

При этом предлагается предусмотреть возможность заключения договоров с монополистами как с ОСМД (как коллективным потребителем услуг), так и с каждым жильцом дома напрямую.

С.ДЕДОВ пояснил, что отсутствие такого выбора приводит к тому, что все долги владельцев квартир за коммунальные услуги ложатся на ЖСК и ОСМД. К тому же «Киевэнерго» и «Киевводоканал» выставляет ОСМД как юридическим лицам пени и штрафы, что приводит к банкротству объединений.

Кроме этого, представители ОСМД и ЖСК считают, что процедура утверждения тарифов на содержание домов и придомовых территорий ОСМД в случае изменения тарифов на услуги естественными монополистами неоправданно затянута. Они считают, что необходимо установить четкий срок рассмотрения представлений ОСМД и ЖСК в КГГА по изменению тарифов (10, 20, 30 дней), по истечении которого тарифы вступают в силу независимо от их дальнейшего утверждения. При этом следует обязать монополистов официально предупреждать ОСМД и ЖСК об изменениях тарифов не менее чем за 15-30 дней, считают в объединениях.

По словам главы правления ЖСК «Будматериалы-2» Валерия ОВЧИННИКОВА, в марте 2011 года ЖСК подало на утверждение КГГА измененные тарифы, которые были утверждены 15 декабря 2011 года, но не вступили в силу, поскольку юридическая служба, которая должна была их зарегистрировать, до сих пор этого не сделала. За это время ЖСК понес убытки в размере более 50 тыс. грн., добавил глава правления.

«Мы просим руководство, Попова, встретиться с нами (ориентировочно 22 марта - УНИАН) и ответить на эти три блока вопросов», - сказал С.ДЕДОВ.