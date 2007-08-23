Польские эксперты говорят, что вода в зоне ”фосфорной аварии” – безопасная

Химический состав воды в зоне аварии поезда с фосфором во Львовской области в пределах нормы. По сообщению пресс-службы Министерства охраны природы, таковы результаты экспресс-анализов, которые осуществили в среду польские специалисты.

Только в стоковых водах обнаружены остатки вещества, которое образовывало пену для гашения пожара.

Как сообщало Радио Свобода, в среду на месте аварии взяли пробы независимые польские эксперты.

Кроме экспресс-анализа воды, они также взяли пробы почвы и воздуха для исследования в Польше.

Результаты экспертизы должны обнародовать 28 августа.

Жители пораженной в результате пожара поезда с фосфором территории, опасаясь за свое здоровье, требовали независимого исследования.

В результате железнодорожной аварии, которая произошла в Буском районе Львовской области 16 июля, сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из них вспыхнули. Туча из продуктов горения фосфора накрыла территорию радиусом в несколько километров, на которой расположены 14 населенных пунктов. 27 июля последствия аварии ликвидировали.