С понедельника жара будет постепенно спадать

Завтра у Украины сохранится преимущественно сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, в южной части местами до 26°, днем 33-39°, в Карпатах ночью 12-17°, днем 23-28°. Ветер восточный, 3-8 м/с.

24 августа синоптики Украинского Гидрометцентра обещают в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях переменную облачность, днем отдельные небольшие дожди, грозы. Температура ночью 17-22°, днем 30-34°.

На остальной территории 24 августа сохранится знойная погода с температурой ночью 19-24°, днем 32-37°, в южной части к 39°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

25 августа кратковременные дожди, местами с грозами пройдут в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях, в отдельных районах ожидается град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 24-29°. Отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы ожидаются в Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях. На остальной территории без осадков, температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

26-27 августа ожидается постепенное ослабление жары: в западных, северных и центральных областях ночью до 10-16°, днем до 19-25°; на остальной территории ночью до 15-21°, днем до 24-29°, местами 30-33°. Кратковременные дожди с грозами пройдут в южных, центральных и восточных областях.

В Киеве и области 23 августа ожидается сухая жаркая погода с температурой в Киеве ночью 20-22°, днем 35-37°, по области ночью 18-23°, днем 33-38°. Ветер восточный, 3-8 м/с.

24-25 августа. Переменная облачность. 24 августа ночью и утром без осадков, днем в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза, 25 августа кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных пунктах град. Температура ночью 17-22°, днем 24 августа 30-34°, 25 августа 24-29°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 25 августа во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

24 августа будет переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 30-34°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

25 августа в Киеве и области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных пунктах град. Температура ночью 17-22°, днем 24-29°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

26 августа преимущественно без осадков. Ожидается постепенное ослабление жары: температура ночью 10-16°, днем 20-25°.

27 августа в Киеве и области местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 20-25°.