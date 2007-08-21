УНП: памятник Екатерине – издевательство над историей украинцев и крымских татар

Инициатива установить в центре Симферополя памятник российской императрице Екатерине ІІ – это издевательство над историей украинцев и крымских татар. Такое мнение высказал лидер Крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымской УНП, по словам О.ФОМУШКИНА, «российская императрица уничтожила миллионы украинцев и татар, поэтому инициатива мэра Симферополя о проведении городского референдума относительно установки памятника Екатерине ІІ – это, как минимум, неуважение к памяти погибших».

По его мнению, вопрос установки памятника «умышленно муссируют промосковские политические силы, поскольку в перспективе установление памятника может привести к этническому и религиозному конфликту по линии "крымские татары – русские" и "украинцы – русские", может послужить причиной дестабилизации ситуации в Крыму".

По словам О.ФОМУШКИНА, если «руководствоваться логикой мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО, депутата российской Госдумы Константина ЗАТУЛИНА, коммуниста Леонида ГРАЧА, которые являются инициаторами строительства монумента», то «в Москве надо ставить памятник крымскому султану Гирею, который несколько раз сжигал Москву, и Петру Сагайдачному, который во времена русской Смуты хорошо «погулял» Московией и сжег ни один город». Как отметил лидер крымской УНП, эти исторические фигуры являются «национальными героями соответственно крымско-татарского и украинского народов», «однако никто не инициирует сооружения их памятников в России».

«Надо уважать историю и права народов, и это, в свою очередь, обеспечит общественный покой и процветание многонациональному Крыму», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в рамках празднования Дня Симферополя городские власти установили закладной камень на месте будущего памятника Екатерине II (в 19 веке в городе был установлен памятник Екатерине, однако в 20 веке он был снесен). Ранее с идей восстановления памятника выступал Л.ГРАЧ.

А депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН во время одного из своих визитов в Крым заявил, что считает нонсенсом то, что в Симферополе до сих пор нет памятника Екатерине II.

Против восстановления памятника выступили крымские татары и представителя ряда украинских организаций. Крымские татары пригрозили снести памятник в том случае, если он все-таки будет установлен.

Руководство крымской милиции приняло решение об охране закладного камня на месте будущего памятника Екатерине Великой. Начальник крымской милиции Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что ежедневно закладной камень охраняют, как минимум, 16 сотрудников МВД, на месте также находятся два автомобиля. «Я это делаю не с целью защиты интересов тех, кто поставил памятник, а с целью охраны культурных ценностей Крыма всех конфессий. Я сейчас сниму охрану, поломают памятник, чем это обернется завтра в Крыму, какие еще поломают памятники - одному Богу известно», - заявил А.МОГИЛЕВ.