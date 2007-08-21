Неизвестные ”киприоты” купили часть Киевэнерго

Ранее нигде не упоминавшаяся компания Trelodia Investments Limited (Кипр) стала владельцем 13 млн 798 тыс. 441 простой именной акции ОАО Киевэнерго, что составляет 12,73% уставного фонда энергокомпании.

Такую информацию обнародовало Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка при Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины со ссылкой на данные хранителя ценных бумаг Киевэнерго.

Агентство также сообщило, что номинальным держателем 13 млн 798 тыс. 441 акции АО с конца мая текущего года являлся АБ Хрещатик (Киев), не уточнив, кто ранее владел этими акциями.

Как сообщалось, Киевский городской совет весной 2007 года передал 13 млн 798 тыс. 441 акции Киевэнерго, принадлежащих территориальной общине столицы, в уставный фонд ЗАО Компания Киевэнергохолдинг.

Уставный фонд Киевэнерго составляет 27,091 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Национальной акционерной компании (НАК) Энергетическая компания Украины принадлежит 50%+1 акция АО (или 54 млн 182 тыс. 141 акция), кипрской Kapiton Trading Limited (Кипр) с февраля 2007 года - 24,98% акций столичной энергокомпании.

Киевэнерго в своих ежегодных отчетах за 2004 и 2005 гг. указывало, что НАК владеет лишь 54 млн 182,1 тыс. акций, что составляет 49,99% от их общего количества, а Киевский горсовет 13 млн 798,4 тыс. акций.

Киевэнерго, эксплуатирующее столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), котельные, а также тепловые и электрические сети, специализируется на производстве и реализации тепло- и электроэнергии.

Напомним, что в конце июня Киевэнерго изменила в полном составе топ-менеджмент. На своем посту удержался лишь председатель правления Борис Ященко.

Бывший глава НКРЭ Валерий Кальченко и советник президента Юрий Продан утверждают, что новый менеджмент представляет интересы Донбасской топливно-энергетической компании, подконтрольной Ринату Ахметову. "В Киевэнерго идет "большая чистка" кадров. Увольняются даже технические специалисты", заявлял тогда Продан.

Корреспондент.net