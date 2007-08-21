Экс-советник Ющенко собирается строить под Киевом… город

Харес Юссеф - сирийский бизнесмен, племянник бывшего вице-премьера Сирии, экс-советник президента Ющенко, собирается строить элитный отель в элитном поселке Козин. Об этом бизнесмен заявил в интервью газете «Дело».

«Сейчас мы в процессе оформления земли. Я купил там (в Козине – ред.) 50 гектаров, но купил на вторичном рынке, подписал договор инвестиций. Концепция уже есть, и мы будем делать оздоровительную гостиницу с бассейнами, саунами, SPA. Рядом с землей — много частных вилл», - добавил Юссеф.

Однако строительством элитной гостинице по соседству с участками, принадлежащими не последним лицам государства планы экс-советника Президента не ограничиваются. Среди прочего он замахнулся и на строительство целого города под Киевом.

«Сейчас больше всего перспектив в сфере недвижимости. Хотя и здесь много белых пятен. Тем не менее стремлюсь реализовать проект строительства под Киевом города-спутника на 200 тысяч жителей — с гостиницами, крытым спортивным комплексом на 70 тысяч зрителей», - заявил Юссеф.