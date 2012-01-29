На Прикарпатье из-за морозов закрываются школы и детсады

В Ивано-Франковской области с понедельника, 30 января, в связи с морозами отменены занятия в школах и не будут работать детские сады.

Как сообщили УНИАН в областной государственной администрации, такое решение было принято сегодня на экстренном совместном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел председатель ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК.

Сегодня классные руководители по телефону должны сообщить ученикам об отмене занятий.

Школы и детсады не будут работать до тех пор, пока не «повысится температура». В настоящее время на Прикарпатти морозы от 23 до 27 градусов. В то же время комиссия советует прикарпатцам «без насущной необходимости не выходить на улицу».